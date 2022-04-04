В Латвии рассмотрят возможность оплачивать российский газ в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze изучит возможность рассчитываться за поставки российского природного газа в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Первое впечатление такое, что порядок расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен», — констатировали в Latvijas Gāze.

Соответственно, сейчас концерн продолжает анализировать предложенный способ расчета «с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов».

При этом запасов природного газа в хранилищах достаточно, чтобы выполнить обязательства перед потребителями, заверили в компании. Ранее стало известно, что страны Балтии с начала апреля отказались от поставок газа из России.

Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Однако большинство контрагентов не увидело возможности рассчитываться за газ в рублях.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что новые механизмы оплаты газа не начнут действовать 31 марта, так как переход на них будет длительным процессом. Он пояснил, что фактически для иностранных компаний мало что изменится. От них потребуется только открыть рублевые счета в Газпромбанке.