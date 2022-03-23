Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях

Фото: пресс-служба Президента РФ.

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за отечественный природный газ только в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что все зарубежные потребители должны иметь возможность проведения данных платежей в российской валюте.

«Мной принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, с нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют», - заявил глава государства.

Также Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.