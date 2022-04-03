Страны Балтии отказались от импорта российского природного газа

С начала апреля страны Балтии отказались от поставок природного газа из России. Об этом рассказал генеральный директор латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс, пишет издание Jauns.

По словам руководителя Conexus, решение властей РФ принимать оплату за газ от стран, признанных недружественными, только в рублях дало сигнал государствам Балтии резко снизить объемы импорта, так как на него «больше нельзя полагаться».

«С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала», — приводит слова Барисса РБК.

Глава Conexus в эфире Латвийского радио уточнил, что газ «не транспортируется в Латвию, Эстонию и Литву с 1 апреля».

Ранее Министерство энергетики Литвы со ссылкой на национального оператора ГТС Amber Grid подтвердило, что республика больше не получает газ из России, отмечает ТАСС.

До этого Президент РФ поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. При этом контрагенты не увидели возможности пойти на такой шаг. Об отказе стран «Большой семерки» от подобных расчетов проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.