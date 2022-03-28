Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли с 31 марта

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.

«<…> реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского Союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Правительству РФ поручено через своих представителей в совете директоров «Газпрома» внести соответствующие изменения в действующие контракты по поставкам газа — «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования».

Банк России и Правительство также должны обеспечить проведение рублевых платежей, «включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке».

Ранее Президент РФ Владимир Путин объявил о поручении принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты, включая австрийскую компанию OMV и итальянскую Eni, не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. На невозможность пойти на такой шаг обратил внимание и Премьер-министр Словении Янез Янша.