РБК: Россия предложила компаниям из ЕС открыть счета в российских банках для оплаты газа

Россия предложила покупателям природного газа из недружественных стран схему оплаты, по которой им нужно будет открыть рублевые счета в российском банке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — рассказал источник в Правительстве, отметив, что «платеж от покупателя к „Газпрому“ должен будет осуществляться исключительно в рублях».

Также отмечается, что близкий к «Газпрому» источник подтвердил структуру новой схемы.

23 марта Президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки природного газа в недружественные страны в российскую валюту. Глава государства также подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять поставки согласно объемам и ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.