Песков: Оплата газа в рублях не начнется 31 марта

Новые механизмы оплаты российского природного газа в рублях не начнут действовать 31 марта, так как переход на них будет длительным процессом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, абсолютно. Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

По словам Пескова, поручение разработать механизм оплаты газа в рублях не означает мгновенного вступления новых правил в силу. «<…> там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», — пояснил он.

Представитель Кремля также подтвердил, что тема оплаты за российский газ в рублях затрагивалась накануне во время разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.