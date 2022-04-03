Песков: Россия ввела оплату за газ в рублях, чтобы не потерять евро и доллары

Власти России приняли решение о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю и не потерять полученные доллары и евро. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, это решение принималось вовсе не за тем, чтобы «щелкнуть кому-то по носу».

«Конечно, на фоне вот этого растущего недоверия к резервным валютам Президентом была выдвинута идея о необходимости, ну, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям», — объяснил Песков.

Он напомнил, что на Россию сейчас оказывается самое большое санкционное давление за всю историю, а российские резервы во многих странах оказались арестованы.

Песков обратил внимание на то, что в дальнейшем такая система расчетов будет распространена и на другие категории российских товаров. Однако, по его словам, РФ не хочет усложнять жизнь своим иностранным клиентам и дорожит реноме надежного. Соответственно, европейские компании не почувствуют каких-то серьезных изменений.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.