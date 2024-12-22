В Кировском районе Казани подорвали неразорвавшийся снаряд БПЛА

В Кировском районе Казани подорвали неразорвавшийся снаряд от вчерашнего беспилотника. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

«Снаряд подорван. Уже сейчас начинаем возвращать жителей 33 и 34 домов по К.Цеткин домой. Жителей дома 31а прошу немного потерпеть. Восстановим отопление и наладим крышу в самые короткие сроки», – указал он в своем Telegram-канале.

В прямом эфире оперштаба Жаворонков рассказывал, что после утилизации взрывоопасного снаряда в доме планируются работы по восстановлению теплового контура.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.