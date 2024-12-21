«Враг нападает на мирных жителей, прямо в их домах»: что известно об атаке БПЛА на Казань

Ранним утром Казань массово атаковали беспилотники, всего было зафиксировано восемь прилетов, большинство из них – в жилые дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. «Татар-информ» о том, как четко и слаженно была организована работа по ликвидации последствий.





«Мы спали, когда раздался взрыв, я вышла и увидела пожар»

Сегодняшнее утро в Казани выдалось тревожным. Около восьми часов утра стали поступать сообщения о том, что в высотке жилого комплекса «Лазурные небеса» начался пожар. И сразу же появилась информация, что причиной возгорания стала атака БПЛА.

В соцсетях начали появляться видео момента попадания беспилотника в дом и пожара, который начался сразу после этого.

На место оперативно прибыли сотрудники всех экстренных служб. Пожарные развернули оперативный штаб.

Ситуацию взял на контроль Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его поручению, в ЖК «Лазурные небеса» прибыл Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей и обеспечить их теплыми вещами и питанием.

Мэрия Казани обратилась к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. Отдельно попросили при возникновении новостей о БПЛА не выезжать на место событий, поскольку что там работают спецслужбы.

На место работы оперативного штаба прибыл и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи в подвалы», – предупредили горожан в пресс-служба Раиса РТ.

Для эвакуированных жителей организовали места временного размещения и горячее питание.

«Мы спали в комнате с мужем, когда раздался взрыв. У нас даже люстра затряслась. Я вышла и увидела пожар. Пока не видела никого из эвакуированных. Только мальчик с девочкой сидели у нас на первом этаже», – рассказала «Татар-информу» жительница дома напротив ЖК «Лазурные небеса».

«Если будет необходимость забрать детей, вам сообщат по телефону из школы»

Через несколько минут после первой атаки появилась информация о том. Что беспилотник ударил в дом на улице Клары Цеткин в Кировском районе Казани.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это было очень громко! Будто бы двойной взрыв был. Мы позже вышли и увидели, что все перекрыто, соседи сказали, что это дрон был», – сообщил «Татар-информу» очевидец пожара.

Еще через некоторое время БПЛА прилетел в высотку в ЖК «Манхэттен» на Оренбурском тракте в Казани. Фото и видео появлялись в соцсетях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Росавиация сообщила, что в Казанском аэропорту для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения. Воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять авиарейсы.

В школах Казани была проведена выборочная эвакуация, сообщили в мэрии столицы РТ.

«Друзья, видим вопросы по школам: проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — сообщили в соцсетях исполкома.

В мэрии заверили, что школьников не отпустят из убежищ до поступления необходимых указаний и призвали родителей не стремиться тут же приехать и забрать детей.

«Если будет необходимость забрать детей из школы, вам сообщат по телефону из школы. Оставайтесь на связи», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоп-кадр видео пресс-службы Раиса РТ

Штаб Раиса РТ: «Погибших и пострадавших по результатам атаки БПЛА в Казани нет»

В штабе Раиса РТ сообщили официальную информацию о произошедшем. О том, что в Казани зафиксированы были восемь прилетов БПЛА.

«Зафиксированы 8 прилетов. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть – на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях», – рассказали в штабе.

Официальная информация поступила и от Минобороны РФ.

«В период с 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – сообщили в министерстве.

В штабе Раиса РТ подчеркнули погибших и пострадавших по результатам атаки БПЛА в Казани нет. Несмотря на это, как сообщили в Минздраве РТ, все больницы Казани приведены в режим повышенной готовности.

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан после атаки БПЛА в Казани. На место выехал глава надзорного ведомства Альберт Суяргулов. Обратиться можно по телефону (843) 291 18 81.

После случившегося в столице РТ на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия. Такие меры безопасности были приняты по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«По решению Раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в Казани отменены все массовые мероприятия», – рассказала Лилия Галимова.

Раис Татарстана обратился к жителям республики после случившегося: «Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развернуты все силы».