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Происшествия 21 декабря 2024 11:00

Минобороны РФ сделало официальное заявление об атаке БПЛА на Казань

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Министерство обороны РФ официально сообщило о произошедшей сегодня утром массовой атаке БПЛА на Казань.

«В период с 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – сообщили в министерстве.

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