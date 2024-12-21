Минобороны РФ сделало официальное заявление об атаке БПЛА на Казань

Министерство обороны РФ официально сообщило о произошедшей сегодня утром массовой атаке БПЛА на Казань.

«В период с 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», – сообщили в министерстве.