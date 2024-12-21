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Происшествия 21 декабря 2024 09:58

В Казани зафиксировано 8 прилетов БПЛА – 1 на предприятие, 6 на жилые дома, 1 над рекой

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В Казани зафиксировано 8 прилетов БПЛА – 1 на предприятие, 6 на жилые дома, 1 над рекой

В Казани на эту минуту зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Зафиксированы 8 прилетов. Из них один прилет в сторону промышленного предприятия, один был зафиксирован над рекой, шесть – на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях», – рассказали в штабе.

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