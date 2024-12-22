В Кировском районе готовятся обезвредить боеприпас, который не взорвался при атаке БПЛА

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Кировском районе Казани готовятся к обезвреживанию неразорвавшегося снаряда после атаки БПЛА. Об этом сегодня во время прямого эфира оперативного штаба сообщил глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

«21 декабря на кровлю дома №31а по улице Клары Цеткин упал беспилотный летательный аппарат. В результате детонации БПЛА была повреждена кровля на месте прилета. Был нарушен тепловой контур здания, затоплены все квартиры на секции здания до первого этажа», – рассказал Жаворонков.

Все жители дома были оперативно эвакуированы, добавил он.

«Сейчас ведутся работы спецслужб по обследованию и утилизации взрывоопасного снаряда на чердаке, после чего планируются работы по восстановлению теплового контура», – отметил глава районов.

Фото: kzn.ru

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.