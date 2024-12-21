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Происшествия 21 декабря 2024 11:35

Из-за атаки беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило окна

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Из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

#атака беспилотников #атака БПЛА
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