В Казанском аэропорту введены временные ограничения

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Сегодня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу Казанского аэропорта.

Как сообщает Росавиация, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.