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Происшествия 21 декабря 2024 09:48

В Казанском аэропорту введены временные ограничения

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В Казанском аэропорту введены временные ограничения
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу Казанского аэропорта.

Как сообщает Росавиация, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

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