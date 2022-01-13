В Казахстане под охраной миротворческих сил находятся 14 объектов

14 жизненноважных объектов в Республике Казахстан находятся под охраной миротворцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Своевременно приступили к переброске, в самые короткие сроки осуществили переброску всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, на сегодняшний день представляющих, естественно, особую важность», — сказал министр.

Он отметил, что под охраной находятся объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства.

Также, по словам Шойгу, Совет министров обороны членов ОДКБ сегодня принял решение по подготовленному плану по передаче объектов уже под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана.

«За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», – подчеркнул глава Минобороны.

Массовые протесты в республике начались из-за недовольства жителей городов Жанаозен и Актау двукратным повышением цен на сжиженный нефтяной газ.

Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.

13 января министры стран ОДКБ приняли совместное решение о том, что из Казахстана выведут миротворческий контингент.