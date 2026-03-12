news_header_top
Общество 12 марта 2026 08:39

В Татарстане прошли учения МЧС по отработке действий в паводок

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане прошел первый день Всероссийских командно-штабных учений. Накануне экстренные службы отработали действия при возможном паводке.

По легенде учений, в селе Кармалы из-за резкого подъема воды в реке Шешма оказались подтоплены 21 жилой дом и один социальный объект. В зоне условной ЧС находились 72 человека, в том числе 10 детей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели провели эвакуацию жителей с подтопленной территории на судне на воздушной подушке и болотоходе «Шерп», после чего людей доставили в пункт временного размещения. Там им оказали медицинскую помощь и организовали горячее питание.

Также в учениях задействовали вертолет Ми-8 – спасатели десантировались в зону ЧС и эвакуировали одного из «пострадавших».

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В учениях участвовали подразделения МЧС, сотрудники МВД и Росгвардии, медики и другие экстренные службы. Координацию действий в рамках учений осуществлял начальник республиканского главка МЧС Ирек Кадамов.

«Цели учения достигнуты, все учебные вопросы отработаны в полном объеме», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Игорь Драгунов.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#подготовка к паводку #учения МЧС #ГУ МЧС по РТ
