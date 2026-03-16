Гидрометцентр РТ рассказал, когда вскроются реки в Татарстане

Резких подъемов уровней водных объектов в ближайшую декаду в Татарстане не произойдет. Весенняя ситуация во многом зависит от характера погоды. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Прогноз по половодью строится на запасе воды в снеге, плотности снега, глубине промерзания почвы. Если пойдет резкое тепло и днем, и ночью, то все резко «поплывет». Но в этом году в ближайшую декаду такого не будет: таяние снега идет днем, а ночью процесс тормозится из-за отрицательных температур. Резких подъемов на водных объектах в ближайшую неделю не произойдет», – рассказал он.

По многолетним данным Гидрометцентр РТ прогнозирует вскрытие рек по республике в первую декаду апреля.

«На западе (реки Свияга, Кубня, Карла) это начнется чуть раньше – с 1 по 4 апреля. В Закамье, на Казанке и Меше – чуть позже, 4-6 апреля. Но все в рамках первой декады», – добавил начальник Гидрометцентра РТ.

По прогнозу уровней воды в реках ситуация более сложная. «С учетом складывающихся условий, уровни ожидаются либо около нормы, либо выше нормы», – сказал Феликс Гоголь.

Так, на некоторых водных объектах при интенсивном развитии половодья, если резко потеплеет ночью через одну-две недели, могут быть достигнуты опасные отметки. Это реки Кубня и Карла на западе, Малый Черемшан, Меша и Берсут.

«Но важно понимать: независимо от количества снега, в республике есть места, которые затапливает ежегодно. Например, на реке Кубня есть низководные мосты, которые сконструированы так, что их можно затапливать без ущерба. Это зависит от планирования застройки», – резюмировал Гоголь.