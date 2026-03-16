Синоптик Гоголь рассказал, когда в Татарстане сойдет снег

В ближайшие две декады снег в Татарстане полностью не сойдет. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Средние даты схода снежного покрова в республике варьируются от 9 до 17 апреля. Самая ранняя дата приходится на конец марта, а самая поздняя дата схода снежного покрова в республике была зафиксирована в конце мая», – отметил он.

Феликс Гоголь напомнил, что минувшая зима в республике выдалась рекордно снежной. На конец календарной зимы наибольшие высоты снега отмечались в западных и северо-западных районах: Зеленодольском, Арском, Высокогорском и в Казани.

«За всю зиму максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в Зеленодольском районе на метеостанции Нижние Вязовые – до 105 см по снегомерным съемкам. В Казани высота снега достигла 91 см, на востоке – в два раза меньше, но все равно много», – отметил Гоголь.

Сейчас высота снежного покрова постепенно уменьшается. Осадков в ближайшую декаду, по данным Гидрометцентра РТ, по республике не предвидится.