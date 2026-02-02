В Казани активисты МГЕР угостили чаем коммунальщиков, убирающих снег

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Активисты «Молодой гвардии Единой России» совместно с администрацией Кировского и Московского районов столицы Татарстана провели акцию, направленную на поддержку служб, задействованных в уборке снега. Молодогвардейцы приготовили и развезли горячее питание, сообщает пресс-служба МГЕР РТ.

Сначала активисты побывали на улице Комсомольская, где поблагодарили коммунальщиков, водителей «КАМАЗов» и тракторов за их труд и угостили их чаем и пиццей. Привезли еду общественники и работникам городских служб на улице Декабристов.

«Очень приятно [было], когда к нам подъехала „Молодая гвардия” и угостила горячим чаем. Это необычно: я столько лет работаю, и такого еще не было. Борьба со снегопадами – это тяжелая работа, но мы справляемся. Спасибо большое ребятам и девочкам!» – поделилась впечатлениями работник УК ЖКХ Московского района Фирдания Нурмухаметова.

«Сегодня мы решили отблагодарить людей, которые в условиях обильных снегопадов и осадков продолжают работать на улицах города. Мы понимаем, насколько трудна их работа, особенно когда приходится работать в режиме 24/7. Таким образом, мы выразили благодарность за их усилия», – заметил исполняющий обязанности руководителя Казанского местного отделения ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов.

Ранее участники МГЕР по всему Татарстану помогали с уборкой снега. Так, в Казани в минувшую пятницу они расчистили посвященный героям Краснодона мемориальный комплекс, который расположен на территории гимназии №102, школьный двор и детскую площадку, а также территорию военного госпиталя Минобороны РФ.

На выходных в Алькеевском районе молодогвардейцы оказали помощь пожилым местным жителям, очистив их дворы от снега. В Арске активисты провели работы по уборке снега в парке, уделив особое внимание расчистке территории вокруг памятников участникам СВО и десантникам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью ликвидировать последствия снегопада на улицы Казани выйдут 666 машин и 99 дорожных рабочих.

Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метелей.

В Казани за пять дней выпало 70% месячной нормы осадков. План «Буран» в столице республики продлен до 4 февраля. Из-за этого муниципальные парковки останутся бесплатными еще два дня.

При этом после снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о мерах безопасности в надвигающиеся аномальные холода.