Ночью ликвидировать последствия снегопада на улицы Казани выйдут 666 машин

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана предстоящей ночью очищать улицы от снега выйдут 666 единиц спецтехники и 99 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, в уборке улично-дорожной сети от снега будут задействованы 100 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток. Они применяются для первоочередных работ – разметания снега и противогололедной обработки.

Днем в уборке улично-дорожной сети Казани участвовали 660 машин и 593 дорожных рабочих. За день с городских улиц вывезли 12,4 тыс. тонн снега и израсходовали на противогололедную обработку 435 тонн реагентов.

Раис РТ Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метелей.

В Казани за пять дней выпало 70% месячной нормы осадков. План «Буран» в столице республики продлен до 4 февраля. Из-за этого муниципальные парковки останутся бесплатными еще два дня.

При этом после снегопадов на Татарстан обрушатся морозы до -33 градусов. В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам о мерах безопасности в надвигающиеся аномальные холода.