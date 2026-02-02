news_header_top
Общество 2 февраля 2026 15:39

Муниципальные парковки Казани останутся бесплатными еще два дня из-за плана «Буран»

Муниципальные парковки Казани останутся бесплатными еще два дня из-за плана «Буран»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать в бесплатном режиме еще два дня, 3 и 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причина, по которой бесплатный режим работы продолжит действовать, – продление плана «Буран». Мера предназначена для облегчения работы дорожных служб по очистке улиц от снега и уменьшения числа оставленных на обочинах автомобилей – последние мешают проезду спецтехники.

В городской администрации просят жителей Казани по возможности ограничить поездки на личном транспорте.

#муниципальные парковки казани #снегопад
