Муниципальные парковки Казани останутся бесплатными еще два дня из-за плана «Буран»
Все муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать в бесплатном режиме еще два дня, 3 и 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Причина, по которой бесплатный режим работы продолжит действовать, – продление плана «Буран». Мера предназначена для облегчения работы дорожных служб по очистке улиц от снега и уменьшения числа оставленных на обочинах автомобилей – последние мешают проезду спецтехники.
В городской администрации просят жителей Казани по возможности ограничить поездки на личном транспорте.