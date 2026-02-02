В Казани за пять дней выпало 70% месячной нормы осадков

За прошедшие пять дней снегопадов в столице Татарстана выпало 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

«Только за январь мы вывезли 474 тыс. тонн снега. Это в два раза больше, чем за пять месяцев прошлой зимы. Это чтобы понимать, какая работа свалилась, так сказать, с неба, но она еще не завершена», – заявил Метшин.

По его словам, на 2 февраля в Казани выпало осадков на 10% больше, чем в рекордный 2024 год.

«В целом нет транспортного коллапса, город движется. Много работы и, соответственно, пожеланий и жалоб по дворам», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что общественный транспорт также мобилизовал все свои резервы. Так, в метро запустили дополнительный поезд, а еще один готов выйти на линию.