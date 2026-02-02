В ГАИ напомнили автомобилистам о мерах безопасности в надвигающиеся морозы

В Госавтоинспекции Татарстана напомнили водителям о мерах безопасности в надвигающиеся морозы 3 февраля.

При таких низких температурах лучше избегать длительных путешествий, поскольку существенно повышается вероятность аварий и внезапных поломок в автомобиле. Например, топливо дизельных автомобилей может замерзнуть на морозе.

Автомобилистам рекомендуется быть особо осторожными, а перед выездом тщательно осматривать машину. Кроме того, лучше одеться потеплее, взять с собой горячий чай и, если есть возможность, дополнительный запас топлива.

Ранее «Татар-информ» писал, что план Буран в Казани был продлен до 4 февраля. По данным синоптиков, уже завтра температура может опуститься до -30°С. На дорогах ожидается гололед и снежные заносы.