Минниханов поручил организовать круглосуточную работу дорожных и коммунальных служб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метели. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лидер Татарстана отметил, что обильные снегопады и метель в регионе в последние дни создают сложную обстановку на дорогах и трассах, существенно повышают нагрузку на дорожные и коммунальные службы и становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.

Он поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ, Минстрою РТ, Госжилинспекции, МЧС совместно с главами городов и районов организовать круглосуточную работу всех дорожных, коммунальных и аварийных служб.

Особое внимание должно быть уделено своевременной очистке трасс, улиц, дворов и общественных пространств, а также уборке снега и наледи с крыш и входных групп многоквартирных домов, социальных и коммерческих объектов.

Минниханов подчеркнул, что в период неблагоприятных погодных условий ожидается большое количество обращений от граждан, поэтому все ответственные службы должны оперативно реагировать и держать ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, накануне в Казани был объявлен план «Буран». Предполагается, что действие плана продлится до полуночи 2 февраля.

Ранее в комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что с улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега.