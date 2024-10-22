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В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, главу арабского государства также приветствовали премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Иностранного гостя угостили татарским национальным блюдом – чак-чаком, а также предложили отведать каравай. В Казани у главы арабской республики состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«На полях саммита ас-Сиси планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами стран БРИКС, также участвующими в саммите, и обсудить с ними двусторонние отношения, а также последние события на региональной и международной аренах», – сообщал ТАСС со ссылкой на канцелярию Президента Египта.

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и председатель Китая Си Цзиньпин.