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Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Казань
Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС.
В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Как и другим гостям, китайскому лидеру предложили угоститься чак-чаком и отведать каравай с солью.
Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам о программе Президента России Владимира Путина на саммите БРИКС. На сегодня у Путина запланирован обстоятельный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Президент России и председатель КНР на встрече в Казани обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.
Этим утром в Казань прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.
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