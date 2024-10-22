Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС.

В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Как и другим гостям, китайскому лидеру предложили угоститься чак-чаком и отведать каравай с солью.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам о программе Президента России Владимира Путина на саммите БРИКС. На сегодня у Путина запланирован обстоятельный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Президент России и председатель КНР на встрече в Казани обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Этим утром в Казань прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.