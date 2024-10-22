Президент Египта ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Казань для участия в саммите БРИКС. В столице РТ у главы арабской республики состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Президента Египта.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направляется сегодня в Россию для участия в саммите БРИКС, который проходит в городе Казань. <...> На полях саммита ас-Сиси планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами стран БРИКС, также участвующими в саммите, и обсудить с ними двусторонние отношения, а также последние события на региональной и международной аренах», – сказано в сообщении.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.