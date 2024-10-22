В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казань для участия в начинающемся сегодня саммите БРИКС прибыл Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. В международном аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия официально вступила в БРИКС 1 января 2024 года. Решение о включении страны в объединение было принято в августе прошлого года на 15-м саммите, прошедшем в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.

У Президента России Владимира Путина запланированы встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой, Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ.