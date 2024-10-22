Премьер-министр Индии Моди прибыл в Казань

Фото: © Илья Питалев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который продлится с 22 по 24 октября.

В международном аэропорту столицы РТ высокого гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министра Индии также поприветствовал мэр Казани Ильсур Метшин.

Сошедшему с трапа самолета Нарендре Моди предложили чак-чак и каравай с солью.

Ранее, отправляясь в Казань, политик заявил, что его визит «еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС будет проходить в столице Татарстана три дня. Для участия в мероприятии прибудут главы 22 государств, со всеми из них намерен встретиться Президент России Владимир Путин. Встреча с Нарендрой Моди запланирована на сегодня.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.