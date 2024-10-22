Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Премьер-министр Индии Моди прибыл в Казань
Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, который продлится с 22 по 24 октября.
В международном аэропорту столицы РТ высокого гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министра Индии также поприветствовал мэр Казани Ильсур Метшин.
Сошедшему с трапа самолета Нарендре Моди предложили чак-чак и каравай с солью.
Ранее, отправляясь в Казань, политик заявил, что его визит «еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС будет проходить в столице Татарстана три дня. Для участия в мероприятии прибудут главы 22 государств, со всеми из них намерен встретиться Президент России Владимир Путин. Встреча с Нарендрой Моди запланирована на сегодня.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»