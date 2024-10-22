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Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса прибыл в Казань - видео
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Об этом «Татар-информу» сообщила глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Южно-Африканская Республика получила приглашение вступить в объединение в 2010 году от Китая. И уже в 2011 году на саммите название Группы «удлинилось» на одну букву и стало известно в нынешнем виде - БРИКС, где «S» означает-Южная Африка.
ЮАР активно продвигает интересы всего Африканского континента, позиционируя себя, как представитель этой территории. В прошлом году Южно-Африканская Республика председательствовала в БРИКС.
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