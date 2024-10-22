Фото: © Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится два дня. 21 октября в столицу Татарстана прибыли глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, а также замглавы МИД Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Саммит БРИКС в Казани это 16 по счету встреча участников объединения, которую посетят представители 33 государств. БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006-м. Его название происходит от англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Перечисленные страны стали первыми членами объединения. Позже к ним присоединились Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло России. На повестке саммита БРИКС масса экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех остальных участников организации.