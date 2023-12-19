Система дрононаблюдения и мультибанк: ОЭЗ «Иннополис» пополнилась 12 стартапами

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Иннополис»

Двенадцать проектов получили статус стартапов особой экономической зоны «Иннополис» по итогам работы XXIV экспертного совета ОЭЗ. Заседание состоялось в рамках конференции AdVentureLand Conf 2023, сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

В частности, речь идет о программатик-платформе для мобильной рекламы Mobidriven от ООО «ПРАЙОРИТИ», платформе для автоматизации запуска и ведения франчайзинговых сетей «Фрук» от одноименной компании, едином IT-сервисе для обслуживания корпоративных автопарков в режиме единого окна AnyWash от ООО «Корпоративные технологии» и многофункциональном терминале бесконтактной оплаты Vendista от ООО «Вендиста».

Цифровую платформу для управления бизнес-процессами пищевых производств ISF хочет разработать ООО «ИНТЭВО», единую городскую систему дрононаблюдения «Геопейджер» — одноименная фирма, IT-инструмент RegBet для создания, отслеживания и оптимизации партнерских маркетинговых программ на основе ИИ — ООО «АДС», а ERP-систему по управлению автотранспортным предприятием «Умные мобильные приложения» — компания с соответствующим названием.

Кроме того, создать мультибанк для корпоративного казначейства (все банки в едином окне ERP) Corp.bank собирается ООО «Корп Банк», образовательную онлайн-платформу по математике Qalan School — ООО «Школа Калан», онлайн-сервис автоматической генерации дизайн-проектов интерьера HART Estate — ООО «Виртуальные Технологии», а цифровые сервисы для ресторанов по повышению эффективности и оптимизации бизнес-процессов Food-X — ООО «Фуджитал».

Теперь 12 компаний смогут реализовывать свои инициативы на территории ОЭЗ «Иннополис» на выгодных условиях, получив доступ к ее инфраструктуре и сервисам. Помимо этого, ООО «Умные мобильные приложения» оказалось отмечено в специальной номинации и удостоено гранта в размере 1 млн рублей от партнера форума.

Венчурная конференция AdVentureLand Conf 2023 проходила с 14 по 16 декабря в технопарке «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 13 новых резидентов и партнеров особой экономической зоны «Иннополис», одобренных на заседании наблюдательного совета 30 ноября, создадут более 600 рабочих мест.