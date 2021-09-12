В Иннополисе начал работать первый в России автономный дронопорт

В татарстанском Иннополисе начали использовать первый в России автономный дронопорт. С его помощью здесь мониторят городскую среду, следят за строительством двух новых технопарков и обеспечивают контроль безопасности в различных ситуациях, включая и чрезвычайные.

Дронопорт разработан новым партнером ОЭЗ «Иннополис» — российской компанией Hive. Эта фирма разработала первую в стране полностью автоматизированную систему, обеспечивающую круглосуточную работу дронов.

«Мы <…> запустили на территории Иннополиса сервис беспилотных летательных аппаратов. Используем его для мониторинга городской среды и строительства новых зданий, контроля состояния пожароопасных объектов. Также данные помогут создать цифровой двойник города», — прокомментировал это событие глава города Руслан Шагалеев.

Создатели дронопорта отмечают, что система обеспечивает постоянную работу беспилотников. Их батареи в полностью автоматическом режиме заряжает и заменяет специальный робот-манипулятор. Цикл горячей замены аккумуляторов БПЛА занимает менее четырех минут — 232 секунды.

При этом дрону не нужен оператор, хотя он и может взять управление на себя — беспилотник «самостоятельно выполняет задания по заранее заложенной программе». Он способен работать при температуре воздуха от -30 до +40 градусов, как в светлое, так и в темное время суток. Время полета достигает 55 минут, полезная нагрузка может составлять до 2,7 килограмма.

Автономный дронопорт может быть использован в строительстве и горнодобывающей отрасли, при мониторинге ЛЭП или городской среды, ЖКХ, экомониторинге, а также при охране периметра объектов и в чрезвычайных ситуациях. Причем беспилотники способны не только фиксировать, но и измерять результат, используя технологию «цифровых двойников» (превращая множества фотографий в трехмерные модели объекта на конкретную дату).