В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины

Постоянные представители стран Европейского Союза согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает миссия Бельгии при ЕС/ в социальной сети X (прежде Twitter).

«Послы ЕС <…> принципиально согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей от заблокированных активов для поддержки восстановления Украины», — сказано в сообщении представительства.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен достичь соглашения по использованию замороженных активов РФ в интересах Украины до следующего заседания совета глав МИД, которое состоится в середине февраля. До этого и должно было пройти состоявшееся теперь обсуждение на уровне послов.

На данный момент планируется, что полученные от замороженных активов Банка России доходы будут храниться на специальных счетах для возможного использования в будущем. При этом механизм перевода этих средств в бюджет ЕС или непосредственно Украине пока не разработан.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ. Россия собирается ответить на конфискацию своих активов и угрожает изъятием западных инвестиций.