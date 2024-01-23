Бельгия выделит Украине 611 млн евро из доходов от замороженных российских активов

Украина получит от Бельгии 611 млн евро военной помощи в 2023 году. Об этом пишет Belga News Agency.

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров ранее сообщил, что в понедельник у него состоялся телефонный разговор с министром обороны Людивин Дедондер, во время которого стороны обсудили предоставление Киеву военной помощи. Позднее в офиее Дедондер подтвердили эту информацию.

«Военная помощь в размере 611 млн евро – это сумма, которую Министерство обороны Бельгии получает от процентов по замороженным российским активам», – пояснили в канцелярии.