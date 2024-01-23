Боррель: ЕС рассчитывает договориться по использованию активов России до середины февраля

Жозеп Боррель

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Европейский Союз намерен достичь соглашения по использованию замороженных активов Банка России в интересах Украины до следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в середине февраля.

Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания соответствующего совета в Брюсселе.

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов [от замороженных активов]», — сказал политик, выступление которого транслировалось на его странице в социальной сети X (прежде Twitter).

По словам евродипломата, работа над соглашением почти завершена, сейчас обсуждение должно продолжиться на уровне послов. Следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС пройдет 19 февраля.

Ранее газета The New York Times узнала, что администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву.

Власти Штатов давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Позднее стало известно, что Евросоюз начал «техническую работу» по передаче Украине доходов от активов России.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ. Впрочем, Россия собирается ответить на конфискацию своих активов и угрожает конфискацией западных инвестиций.