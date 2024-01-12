Bloomberg узнал, как Россия собирается ответить на конфискацию своих активов

Власти России собираются юридическим путем противодействовать попыткам Соединенных Штатов и Европейского Союза конфисковать часть замороженных активов Центрального банка РФ в пользу Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных российских чиновников.

По словам собеседников издания, российские власти, изучив возможность конфискации активов, пришли к выводу, что это маловероятно. Впрочем, Банк России всё равно «в настоящее время готовится к заключению соглашения с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы страны в случае судебного разбирательства».

Кроме того, источники пояснили, что заказаны экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

Разговаривавшие с агентством чиновники уверены, что разбирательство в суде предотвратит любой перевод средств на Украину, даже если Россия не сможет вернуть контроль над ними. По их мнению, у стран Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для изъятия активов.

В связи с этим Bloomberg ссылается на опубликованный в декабре доклад «Росконгресса». Проанализировав примеры конфискации активов других стран, его авторы пришли к выводу, что «реальные риски конфискации резервов ЦБ РФ остаются низкими». Вместе с тем, по их оценке, эти средства останутся заблокированными, пока отношения с Россией не стабилизируются или не будет найдено общее решение.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин, специализирующийся на комплаенсе и санкционном праве, считает, что перспективы российской стороны в юридическом споре зависят от нескольких факторов, включая наличие двусторонних соглашений о защите инвестиций. РФ может обратиться в Международный суд ООН в Гааге, в окружной суд Южного округа Нью-Йорка в США или в Европейский суд в Люксембурге.

Попытка завладеть активами приведет к многочисленным судебным спорам «на долгие годы» и вызовет «войну конфискаций» в ответ, предупредил эксперт.

Ранее газета The New York Times узнала, что администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву.

Власти Штатов давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Впрочем, по информации газеты Financial Times, Германия, Франция и Италия усомнились в идее конфискации активов.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ.