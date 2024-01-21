Россия может конфисковать 288 млрд долларов западных инвестиций в ответ на санкции

Фото: © «Татар-информ»

Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов своего Центрального банка, что может обойтись им как минимум в 288 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Из национальных статистических данных следует, что объем прямых инвестиций стран Европейского Союза, государств «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в экономику РФ на конец 2022 года равнялся 288 млрд долларов. Эта сумма могла вырасти из-за запрета на вывод средств резидентами недружественных стран (и их перевода на счета типа «С»).

На Евросоюз приходится 223,3 млрд долларов прямых инвестиций. В том числе 98,3 млрд принадлежат компаниям, зарегистрированным на Кипре, 50,1 млрд — в Нидерландах, а 17,3 млрд — в Германии. К топу-5 крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также относятся Франция (16,6 млрд долларов) и Италия (12,9 млрд). На остальные страны ЕС приходится еще 28,1 млрд инвестиций.

Из государств «Большой семерки» крупнейшим инвестором в экономику России была Великобритания (зарегистрированным там компаниям на конец 2021 года принадлежали инвестиции на 18,9 млрд долларов). На Соединенные Штаты к концу 2022-го приходились активы на 9,6 млрд долларов, на Японию — на 4,6 млрд, а на Канаду — на 2,9 млрд.

Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно присоединяются к антироссийским санкциям ЕС, на конец 2022 года равнялись 28,5 млрд и 139 млн долларов соответственно. В свою очередь инвестиции Австралии составляли 663 млн долларов.

Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над 10% его акций или капитала.

Ранее газета The New York Times узнала, что администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву.

Власти Штатов давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. По информации газеты Financial Times, Германия, Франция и Италия усомнились в идее конфискации активов. Европейский Союз начал «техническую работу» по передаче Украине доходов от активов России

Всего ЕС и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В Евросоюзе также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ. Впрочем, Россия собирается ответить на конфискацию своих активов.