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Россия может конфисковать 288 млрд долларов западных инвестиций в ответ на санкции
Россия пообещала зеркальный ответ на конфискацию западными странами резервов своего Центрального банка, что может обойтись им как минимум в 288 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.
Из национальных статистических данных следует, что объем прямых инвестиций стран Европейского Союза, государств «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в экономику РФ на конец 2022 года равнялся 288 млрд долларов. Эта сумма могла вырасти из-за запрета на вывод средств резидентами недружественных стран (и их перевода на счета типа «С»).
На Евросоюз приходится 223,3 млрд долларов прямых инвестиций. В том числе 98,3 млрд принадлежат компаниям, зарегистрированным на Кипре, 50,1 млрд — в Нидерландах, а 17,3 млрд — в Германии. К топу-5 крупнейших европейских инвесторов в российскую экономику также относятся Франция (16,6 млрд долларов) и Италия (12,9 млрд). На остальные страны ЕС приходится еще 28,1 млрд инвестиций.
Из государств «Большой семерки» крупнейшим инвестором в экономику России была Великобритания (зарегистрированным там компаниям на конец 2021 года принадлежали инвестиции на 18,9 млрд долларов). На Соединенные Штаты к концу 2022-го приходились активы на 9,6 млрд долларов, на Японию — на 4,6 млрд, а на Канаду — на 2,9 млрд.
Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно присоединяются к антироссийским санкциям ЕС, на конец 2022 года равнялись 28,5 млрд и 139 млн долларов соответственно. В свою очередь инвестиции Австралии составляли 663 млн долларов.
Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль не менее чем над 10% его акций или капитала.
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