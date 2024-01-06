Зеленский призвал передать Украине замороженные активы России

Странам Запада следует ускорить процесс создания правовой базы, которая позволит передать Украине замороженные российские активы. Об этом в социальной сети X (прежде именовавшейся Twitter) заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По мнению политика, для руководства РФ «потеря активов станет наиболее болезненной потерей». При этом он уверен, что использование замороженных средств для поддержки Киева «будет вполне справедливым и законным ответом» на действия России.

«Я призываю партнеров быстро перейти к разработке соответствующих правовых рамок. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в использовании замороженных российских активов <…>. В этом вопросе мы твердо полагаемся на лидерство „Большой семерки“», — заключил Зеленский.

Upd. (20.54): Ранее газета The New York Times узнала, что администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву.

Власти Штатов давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Впрочем, по информации газеты Financial Times, Германия, Франция и Италия усомнились в идее конфискации активов.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия может конфисковать западные активы в ответ на изъятие своих.