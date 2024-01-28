В МИД предупредили об эффективном ответе на попытки Запада конфисковать ее активы

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Россия ответит на любые попытки западных стран конфисковать ее недвижимость и активы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

«Неоднократно отмечали, что изъятие имущества РФ неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Такие действия можно оценивать исключительно как «вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого». Любые посягательства «повлекут за собой адекватный и эффективный ответ», добавили в МИД.

После начала спецоперации на Украине, о которой Президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, страны Запада ужесточили санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Как отмечали в ЦБ, приблизительно 288 млрд долларов хранилось в Австрии, Великобритании, ФРГ, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 млрд долларов — в неназванных странах.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что союз намерен достичь соглашения по использованию замороженных активов Банка России в интересах Украины до следующего заседания совета глав МИД, которое состоится в середине февраля.