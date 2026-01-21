В декабре электропотребление в Татарстане выросло на 5,4%

Потребление электроэнергии в Татарстане за декабрь 2025-го превысило 3,55 млрд кВт*ч, что на 5,4% больше, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

При этом средняя температура наружного воздуха за декабрь 2025-го составила 6,6°C, что лишь на 1,4°C выше аналогичного периода прошлого года.

По словам Большакова, в последний месяц 2025-го нарастили электропотребление предприятия нефтепереработки и нефтедобычи, а также нефтетранспорт, производители электрооборудования и ОАО «РЖД». Сократили, как и ранее в течение этого года, КАМАЗ и «Нижнекамскшина».

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Татарстан за декабрь 2025 года составила 3,41 млрд кВт*ч, это на 16,8% больше, чем было в декабре 2024-го. Это самая высокая динамика в ушедшем году (для сравнения: только в марте выработка росла двузначными темпами, тогда на 11,2%). По данным РДУ Татарстана, под конец года серьезно нарастили производство Казанские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Заинская ГРЭС, Нижнекамская ГЭС и др. Также на общих показателях положительно отразился ввод в эксплуатацию Лушниковской ПГУ на «Казаньоргсинтезе».

В итоге переток электроэнергии в энергосистему Татарстана в декабре сократился почти на 70% к уровню прошлого года – до 135,7 млн кВт*ч.

