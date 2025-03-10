Электропотребление в Татарстане в феврале выросло на 2,8%

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Потребление электроэнергии в Татарстане за февраль 2025 года превысило 3,1 млрд кВт*часов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Как и в прошлом месяце, средняя температура наружного воздуха в феврале составила -8,7 градуса, что на 3,2 градуса выше, чем было во втором месяце 2024-го. «Поэтому прирост потребления обусловлен в первую очередь ростом промышленности, а не температурным фактором», – объяснил Большаков. Кстати, в расчетах пришлось учесть еще и високосный день, который был в феврале 2024-го (без него прирост составил бы 6,4%).

По данным Большакова, как и прежде, в прошлом месяце увеличили электропотребление предприятия автомобильной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, производители электрооборудования, а также нефтедобыча. Снижали потребление по-прежнему нефтетранспорт и производители шин, а также ТЭС – на собственные нужды.

Напомним, 19 февраля в 10:00 в энергосистеме Татарстана был достигнут новый исторический максимум потребления мощности, который составил 5152 МВт (при среднесуточной температуре -14,7 градуса). Это на 50 МВт, или на 1%, выше предыдущего значения (5102 МВт от 11 декабря 2023-го, зафиксированных при среднесуточной температуре -23,5 градуса).

Выработка энергии электростанциями Татарстана за февраль 2025 года составила 2,9 млрд кВт*часов, это на 3,4% ниже, чем годом ранее (без учета високосного дня – всего на 0,5%). Снижение выработки произошло на всех ТЭС оптового рынка при росте выработки Нижнекамской ГЭС (на 23,3%), а также Лемаевской ПГУ «Нижнекамскнефтехима» (на 21%). Однако с учетом низкой базы 2024-го в феврале 2025-го переток электроэнергии в энергосистему Татарстана вырос на 891,8% – до 210 млн кВт*часов.

За январь-февраль потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 2,4%, в том числе за счет спроса со стороны населения и т. н. мелкомоторной нагрузки. Выработка за тот же период снизилась на 6,9% (по всем электростанциям оптового рынка). Переток извне за два месяца составил 652,2 млн кВт*часов (на 806,1% выше уровня прошлого года). «Причины этого – снижение выработки тепловых электростанций энергосистемы, несмотря на рост выработки ГЭС, а также Лемаевской ПГУ в период с января по февраль 2025 года при росте потребления электрической энергии», – объяснил Андрей Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в январе.