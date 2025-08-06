Объем потребления электроэнергии в Татарстане в июле увеличился на 5,2%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за июль 2025 года превысило 2,8 млрд кВт*часов, это на 5,2% выше, чем было в июле прошлого года. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, средняя температура наружного воздуха в июле составила 20 градусов по Цельсию – это почти столько же, что и год назад. Тем не менее, как сообщал ранее «Татар-информ», 10 июля при среднесуточной температуре в 26,2 градуса по Цельсию в энергосистеме был обновлен «летний» максимум потребления мощности. Новый рекорд составил до 4580 МВт, это на 261 МВт, или на 6%, больше, чем показатель, установленный 5 июля 2024-го.

По данным РДУ Татарстана, в июле увеличили электропотребление предприятия нефтетранспорта, нефтепереработки и нефтедобычи, а также по выпуску электрооборудования. Снизили – автопром, в том числе КАМАЗ, и производители шин.

Сократили потребление на собственные нужды и ТЭЦ, что является следствием снижения суммарной выработки электроэнергии в республике: за июль – на 10,5%, до 2,3 млрд кВт*часов. По этой причине внешний переток в Татарстан в июле вырос на 345,9% к объемам прошлого года, до 538 млн кВт*часов (такие темпы роста объясняются «эффектом низкой базы»).

За январь – июль потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,5% (без учета високосного дня февраля 2024-го – на 6,1%), главным образом за счет спроса от промышленных предприятий, в том числе комплекса «Этилен-600» на «Нижнекамскнефтехиме», ЦОДов, запуска энергоемких плавильных печей на ПТФК «ЗТЭО», и роста объемов добычи «Татнефтью» в связи со снятием ограничений «ОПЕК+».

В то же время выработка электроэнергии в Татарстане за семь месяцев текущего года сократилась на 4,3%. «Главные причины – капитальные ремонты основных единиц генерирующего оборудования на электростанциях Казани, а также проведение реконструкции на элекростанциях Закамья», – отметил Большаков. Нарастили выработку только Лемаевская ПГУ (на 25,5%, в связи с увеличением потребления «Нижнекамскнефтехимом»), а также две станции «Татэнерго» – Нижнекамская ГЭС (на 16,5%, благодаря высокой приточности) и Набережночелнинская ТЭЦ (на 5,1%, в прошлом году там было больше ремонтов).

Результирующим двух разнонаправленных процессов – роста внутреннего электропотребления и снижения собственной выработки – стал рост перетока электроэнергии в энергосистему Татарстана за январь – июль 2025-го на 104,8% (с учетом низкой базы величины сальдо за аналогичный период 2024-го). В абсолютном выражении извне получено уже более 3,7 млрд кВт*часов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в январе, феврале, марте, апреле, мае и июне.