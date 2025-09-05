Выработка электроэнергии в РТ в августе выросла на 9% после трех месяцев снижения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за август 2025 года превысило 2,95 млрд кВт*часов, что выше уровня потребления в аналогичном месяце прошлого года на 7,5%. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, средняя температура наружного воздуха в последнем месяце лета составила 18,5 градуса по Цельсию, это всего на один градус выше, чем годом ранее. В августе нарастили электропотребление предприятия по транспортировке нефти, перевозке железнодорожным транспортом, по производству электрооборудования, а также нефтепереработка и нефтедобыча. Снизили – автопром (в том числе КАМАЗ из-за перехода на 4-дневную рабочую неделю) и производители шин.

При этом выработка электроэнергии за август выросла на 9% к аналогичному периоду прошлого года, превысив 2,54 млрд кВт*часов. В предыдущие три месяца собственное производство на электростанциях в Татарстане снижалось. Но в конце лета сильнее всех увеличили выработку Нижнекамская ТЭЦ-2 (на 48,9%), Заинская ГРЭС (на 34,7%) и Набережночелнинская ТЭЦ (на 23,8%).

Такой разворот тренда привел и к тому, что потребление ТЭС на собственные нужды выросло на 14,7%. А переток электроэнергии в энергосистему Татарстана снизился на 1,3% к августу прошлого года, до 415,1 млн кВт*часов.

За январь – август 2025-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,8% к аналогичному периоду 2024-го (без учета високосного дня февраля 2024-го – на 6,2%), а выработка снизилась на 2,8%. По словам Большакова, основными причинами стали капитальные ремонты генерирующего оборудования на электростанциях Казани, а также проведение реконструкции на электростанциях Закамья. В то же время нарастили выработку Набережночелнинская ТЭЦ на 7,1% (так как в прошлом году на станции было больше ремонтов), Нижнекамская ГЭС на 7,7% (благодаря увеличению приточности), а также Лемаевская ПГУ на 21% (в связи с увеличением потребления «Нижнекамскнефтехимом»).

«Нужно отметить, что с учетом существенного прироста выработки в августе 2025 тренд на снижение, который мы наблюдали в прошлых месяцах, уже не является таким явным», – подчеркнул Большаков. В то же время из-за одновременного снижения выработки и роста электропотребления в сравнении с прошлым годом, а также эффекта низкой базы переток электроэнергии в энергосистему Татарстана за январь – август 2025-го превысил уже 4,1 млрд кВт*часов. Это на 84,9% выше уровня прошлого года.

