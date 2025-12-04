Потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре выросло на 1,9%

Фото: © «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за ноябрь 2025-го составило 3,2 млрд кВт*часов, что на 1,9% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. При этом средняя температура наружного воздуха в ноябре 2025-го составила 2,3°C, что на 3°C выше прошлогодней.

По словам Большакова, нарастили электропотребление в ноябре ОАО «РЖД», производители электрооборудования, а также нефтепереработка, нефтедобыча и нефтетранспорт. Снизили – комбинаты СИБУРа в Казани и Нижнекамске и ряд других крупных компаний.

Выработка электроэнергии в Татарстане за ноябрь 2025 года превысила 2,8 млрд кВт*часов, что выше прошлогоднего результата за тот же месяц на 1,4%. Тем не менее переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил 352 млн кВт*часов (на 6,2% больше, чем годом ранее).

За январь – ноябрь 2025-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,5% (без учета високосного дня февраля 2024-го – на 5,8%), выработка снизилась на 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим переток электроэнергии за 11 месяцев превысил 5,7 млрд кВт*часов, это на 73,9% больше уровня прошлого года.

По данным РДУ Татарстана, динамика электропотребления связана с увеличением спроса от ЦОДов, предприятий автомобильной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также населения и компаний малого и среднего бизнеса.

В случае с выработкой Андрей Большаков напомнил про эффект высокой базы – за январь – ноябрь 2024-го рост производства электроэнергии составлял 12,2% (к тому же периоду 2023-го). «Основными причинами снижения выработки в этом году явился больший объем ремонтной компании на электростанциях Казани, а также проведение реконструкции генерирующего оборудования на электростанциях Закамья», – добавил директор РДУ Татарстана.

