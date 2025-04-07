Электропотребление в Татарстане в марте выросло на 5,8%, выработка – на 11,2%

Заинская ГРЭС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане в марте выросло на 5,8% к аналогичному месяцу прошлого года, до 3,25 млрд кВт·ч, сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Как и ранее, отметил он, прирост электропотребления был обусловлен прежде всего вкладом промышленности, тем более что март в этом году оказался очень теплым (средняя температура наружного воздуха составила 0,5 градуса по Цельсию, что на 2,9 градуса выше, чем годом ранее).

По словам Большакова, потребление электроэнергии в марте нарастили предприятия автомобильной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также производители электрооборудования. Снизили, как и прежде, предприятия нефтетранспорта и по производству шин.

Электростанции Татарстана выработали в марте 2,87 млрд кВт·ч, это на 11,2% больше, чем годом ранее (в январе и феврале выработка к аналогичным периодам 2024-го снижалась). Основной вклад в этот разгон внесли Заинская ГРЭС (крупнейший в республике объект генерации нарастил производство на 60,8%), Нижнекамская ГЭС (на 74,3%) и Лемаевская ПГУ «Нижнекамскнефтехима» (на 13,8%).

В итоге в марте переток электроэнергии в энергосистему Татарстана сократился на 22,5% к уровню прошлого года, до 381,2 млн кВт·ч.

За первый квартал 2025-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3,5% (без учета високосного дня февраля 2024-го – на 4,7%), в основном за счет предприятий автопрома, нефтепереработки и нефтехима, производителей электрооборудования, а также населения и мелкомоторной нагрузки. Выработка за январь – март снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 1,6%. Причем по всем электростанциям, работающим на ОРЭМ, кроме Заинской ГРЭС (там рост за первый квартал, с учетом разгона в марте, составил 2,6%).

Переток в энергосистему Татарстана за три месяца 2025-го вырос на 83,1% к уровню прошлого года, превысив уже 1 млрд кВт·ч. «Причиной стало снижение выработки тепловых электростанций энергосистемы, несмотря на рост выработки ГЭС, а также Лемаевской ПГУ в период с января по март 2025 года кВт·ч – при росте потребления электрической энергии», – объяснил Большаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал об итогах функционирования энергосистемы Татарстана в январе и феврале.