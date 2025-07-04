Потребление электроэнергии в РТ в июне выросло на рекордные 8,9%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане за июнь 2025 года превысило 2,8 млрд кВт*часов, это на 8,9% больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. Такой темп роста – рекорд текущего года, сопоставимый фиксировали только в апреле (8,3%).

По словам Большакова, средняя температура наружного воздуха в первый месяц лета 2025-го составила 18 градусов по Цельсию, что на 2,8 градуса ниже аналогичного периода прошлого года. То есть причина роста – не в температурном факторе. Как и ранее, нарастили потребление электроэнергии производители электрооборудования, а также предприятия автопрома, нефтепереработки и нефтедобычи, в том числе «Татнефть» (отметим, что сырьевой сектор при этом в Татарстане остается в минусе уже второй год подряд). Снизили – нефтетранспорт и производители шин, а также тепловые электростанции (на собственные нужды).

В последнем случае на это повлияло и существенное снижение в июне, на 12,3% (также рекорд текущего года), выработки электроэнергии – до 2,1 млрд кВт*часов, в том числе на крупнейшей в республике Заинской ГРЭС (впрочем, в случае с ней нельзя забывать про эффект высокой базы прошлого года). В итоге в июне переток электроэнергии в энергосистему Республики Татарстан составил 654,6 млн кВт*часов, что на 451,4% выше уровня прошлого года.

За первое полугодие 2025-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,6% (без учета високосного дня февраля 2024-го – на 6,2%), отвечая таким образом на планомерный рост промышленного производства, в том числе на запуск крупных проектов на «Нижнекамскнефтехиме», «ТАНЕКО» и других предприятиях. А также – пусть пока в масштабах Татарстана и с минимальным вкладом – на развитие «белого» майнинга (и не только на площадке КАМАЗа, но и в Иннополисе). Впрочем, как добавил Андрей Большаков, растет электропотребление и населения, и предприятий малого и среднего бизнеса.

В условиях сложившейся в первом полугодии динамики в энергосистеме Татарстана были зафиксированы зимний (исторический, 19 февраля, 5152 МВт) и летний максимумы потребления мощности (10 июня, 4576 МВт).

При этом выработка электроэнергии в Татарстане за январь – июнь 2025-го снизилась на 3,3%. В основном из-за капремонтов генерирующего оборудования и реконструкций на электростанциях. По этой причине переток электроэнергии в Татарстан за первое полугодие превысил уже 3,1 млрд кВт*часов, что на 88% выше уровня прошлого года.

«Причиной является одновременное снижение выработки и рост потребления электрической энергии в сравнении с прошлым годом, а также низкая база величины сальдо в аналогичный период в 2024 году», – отметил Андрей Большаков.