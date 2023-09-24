В Армению из Нагорного Карабаха эвакуированы более тысячи человек

Из Нагорного Карабаха в Армению вывезены 1050 мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба армянского Правительства.

«По состоянию на 22.00 (21.00 по московскому времени — прим. Т-и) из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 1050 человек. Данные о регистрации 770 из них уже обобщены <…>», — отмечается в сообщении.

Из числа зарегистрированных лиц 410 решили переехать в выбранные ими места проживания, а остальным 360 власти предоставляют жилье. Размещение некоторых беженцев еще продолжается.

Ранее в Ереване рассказали о прибытии первой группы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в составе 377 человек.

В свою очередь Министерство обороны РФ отчиталось о сопровождении автомобильных колонн с мирными жителями Нагорного Карабаха, следовавшими в Армению.

«Всего в сопровождении российских миротворцев убыли пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка», — заявили в российском военном ведомстве.

Upd. (23.32): После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики Арцах.

Ситуацию Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха. Совет безопасности Армении анонсировал переговоры Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Испании в начале октября.