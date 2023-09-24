Пашинян объявил о необходимости пересмотра структуры безопасности Армении

Никол Пашинян

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Структуры безопасности, в которые вовлечена Армения, нуждаются в пересмотре из-за их неэффективности. Об этом заявил Премьер-министр закавказского государства Никол Пашинян в послании гражданам страны, сообщает издание News.am.

«Мы примем все меры для защиты нашей независимости. В связи с этим необходимо трансформировать, дополнять, расширять инструменты внешней и внутренней безопасности <…>, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми к взаимовыгодным шагам», — подчеркнул политик.

По оценке Пашиняна, несмотря на трехстороннее соглашение лидеров Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, для проживающих в Нагорном Карабахе армян существует «угроза этнических чисток». В случае необходимости армянские власти готовы принять их, заверил он.

При этом Премьер-министр Армении убежден, что ответственность за возможную реализацию этого сценария ляжет на Азербайджан и на «российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе».

По мнению армянского Премьера, некоторые партнеры Еревана стараются продемонстрировать «ее уязвимость в сфере безопасности», «ставя под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность». В связи с этим он призвал страны-партнеры уважать суверенитет Армении.

Кроме того, Никол Пашинян предложил согражданам определиться, являются они «участниками движения за независимость» или предпочитают оказаться на «покорных задворках».

Upd. (15.54): После «антитеррористической операции», которую Азербайджан проводил 19-20 сентября, Нагорный Карабах капитулировал. Было достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии непризнанной республики. Ситуацию Премьер-министр Армении обсудил с Президентом РФ Владимиром Путиным. В Баку позднее заявили о создании спецгруппы по интеграции Карабаха.