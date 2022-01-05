В Алма-Ате заявили о начале антитеррористической операции

В охваченной протестами бывшей столице Казахстана Алма-Ате началась «антитеррористическая операция». Об этом заявил журналистам заместитель акима (главы) города Ержан Бабакумаров, сообщает казахстанское издание Orda.kz в своем Telegram-канале.

«В городе началась спецоперация, аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы. Антитеррористическая операция „Во имя мира!“», — рассказал вице-мэр Алма-Аты.

Информацию о проведении антитеррористической операции подтвердила и организованная в городе после введения режима чрезвычайного положения комендатура. Она призвала жителей «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности».

Издание также отмечает, что сейчас в центре Алма-Аты, на площади Республики, горит не только захваченное ранее протестующими здание городского акимата (администрации), но и два комплекса, где раньше размещались телекомпании. Крупнейшие торговые центры разграблены, протестующие пытаются взять штурмом городской Департамент полиции.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.